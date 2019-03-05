Новосибирские власти разработали концепцию специализированного онкоцентра в регионе

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Общая концепция - медико-техническое задание на строительство онкологического центра в Новосибирске, разработку проекта которого приостановил глава региона Андрей Травников в ноябре 2018 года, готово и отправлено в Минздрав РФ на согласование, сообщил во вторник журналистам Травников.

Проблема раковых заболеваний остро стоит в Новосибирской области, регион, по данным Росстата, занимает второе место в Сибири по числу умерших от рака, заболеваемость в 2018 году выросла с 444,6 до 469,4 случаев на 100 тыс. населения. Новый онкодиспансер планировалось построить в Новосибирске еще в 2014-2015 годах, он оценивался в 5-6 млрд рублей. Однако Травников приостановил разработку проекта, поскольку он требовал пересмотра концепции, губернатор предположил, что нужно вложить часть ресурсов в развитие других учреждений.

"Разработано медико-технологическое задание, и оно направлено в Министерство здравоохранения РФ на согласование. <...> После одобрения [медико-технологического задания] мы сразу же приступим к проектированию: задача разработать проектно-сметную документацию и к маю-июню 2020 года получить по нему положительное заключение, чтобы попасть в соответствующие федеральные программы", - сказал Травников.

Ранее предполагалось, что новый онкодиспансер расположится на 4,8 га земли на территории Городской клинической больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска. В комплексе площадью 80 тыс. кв. метров должен был разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, операционный блок на 20 столов и клинические кафедры.