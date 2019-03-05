Красноярский край начал поставки пшеницы в Белоруссию

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Красноярский край впервые начал поставки пшеницы в Белоруссию, говорится в распространенном во вторник сообщении управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Первая партия объемом почти 500 тонн уже отгружена.

"Впервые состоялась отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной объемом 472 тонны из Красноярского края в Республику Беларусь, а также партии овса объемом в 353 тонны в Литовскую Республику", - сообщили в пресс-службе.

Ведомство планирует и дальше продавать зерно в Белоруссию, но пока не прогнозирует объем поставок на 2019 год.

По данным Россельхознадзора, за прошлый год край экспортировал 495,6 тыс. т зерна. Основными направления сбыта стали Монголия и Китай.