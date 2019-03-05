Регионы Сибири планируют создать единый стенд для презентации на форумах в России

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году могут быть представлены единым стендом на площадках российских экономических и инвестиционных форумов. Как сообщил во вторник журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников, такой стенд позволит увеличить интерес к Сибири и будет способствовать увеличению числа переговоров во время прохождения форумов.

Он рассказал, что во время форума в Сочи [14-15 февраля 2019 года] полномочный представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководство Новосибирской области "обсудили и решили, почему бы всему Сибирскому федеральному округу не организовать единый стенд на крупных событиях".

"Мы договорились, что в 2020 году на площадках форумов в Сочи и Санкт-Петербурге регионы Сибири будут представлены общим стендом", - заявил Травников.

Он уточнил, что подобное решение позволит сибирским регионам, которые будут выступать на форумных площадках, сэкономить около половины стоимости организации стенда.

По словам губернатора, стенд Новосибирской области на площадке ежегодного Российского инвестиционного форума в Сочи, обошелся примерно в 7 млн рублей.