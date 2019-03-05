В Иркутской области прокуроры сочли недостаточным бюджет 16 поселений по мусорной реформе

ТАСС, 5 марта. Прокуратура Иркутской области сочла недостаточными запланированные бюджетами 16 поселений Аларского района суммы на реализацию необходимых мероприятий по законодательству об отходах производства и потребления с учетом вступивших в силу дополнений в федеральный закон и внесла представления их главам, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области во вторник.

"При анализе исполнения бюджетного законодательства в части достаточности запланированных местными бюджетами сумм для реализации мероприятий установлено, что бюджетами 16 сельских поселений при принятии бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. предусмотрены суммы от 15 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, которые являются недостаточными для исполнения полномочий, предусмотренных новеллами законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес глав 17 сельских поселений внесены представления", - уточняет ведомство.

Как установила прокуратура, на территории одного сельского поселения не принят нормативно-правовой акт о создании мест накопления твердых коммунальных отходов, на территории 6 сельских поселений не принят и не ведется реестр мест накопления твердых коммунальных отходов, на территории 12 сельских поселений не приняты нормативно-правовые акты об определении схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов, на территории 14 сельских поселений не приняты нормативно-правовые акты об установлении тарифов для операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.