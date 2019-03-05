Станции метро в Новосибирске оснастят интеллектуальной системой безопасности к 2020 году

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Станции новосибирского метрополитена планируют оснастить интеллектуальной системой безопасности, которая будет включать в себя в том числе и наличие "умных" камер для распознавания лиц пассажиров. Стоимость проекта, который неоднократно переносился, составляет 281 млн рублей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель начальника новосибирского метрополитена - начальник службы безопасности Вячеслав Головин.

"На станциях метро "Площадь Маркса" и "Речной вокзал" в пилотном режиме была введена система интеллектуального видеонаблюдения, которая планируется к установке на всех станциях метрополитена", - сказал Головин, добавив, что до 2020 интеллектуальные системы и средства досмотра должны быть установлены на всех станциях. По его словам, ранее на програкмму, которая разрабатывалась в 2017 году и не была одобрена, предполагалось около 563 млн рублей. "Нынешняя программа предусматривает 281 млн рублей на эти цели", - сказал Головин.

Он добавил, что с помощью новой интеллектуальной системы безопасности на двух станциях новосибирского метрополитена удалось оперативно выявить такие нештатные ситуации как оставленный на платформе бесхозный предмет или падение человека на пути. По словам Головина, система видеонаблюдения в рамках новой системы безопасности тестировалась во время большого скопления людей и фиксировала движение человека или группы людей против пассажиропотока.

Интеллектуальные системы безопасности включены в федеральную целевую программу "Комплексная система безопасности на транспорте", реализуемую по указу президента в 2010 году после серии взрывов на московском метрополитене. В 2010-2013 годах было выделено порядка 600 млн рублей с целью усиления безопасности в российском метрополитене. На эти деньги была создана система видеонаблюдения, а также появились комнаты досмотра.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.