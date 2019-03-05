Мультифункциональный центр планируют создать для одной из старейших библиотек Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Мультифункциональный культурный центр с читальными и лекционными залами планируется создать для Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) - одного из старейших культурных учреждений города. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Вместе с вице-премьером Ольгой Голодец мы обсудили перспективный проект - строительство мультифункционального культурного центра в Новосибирске", - сказал Андрей Травников, отметив, что проект был поддержан федеральным центром.

Глава региона пояснил, что в мультифункциональном культурном центре планируется разместить книгохранилище, читальные, лекционные залы и помещения для общественных и методических мероприятий. Травников отметил, что такой центр поможет Новосибирской областной научной библиотеке, которая сейчас остро нуждается в новых площадях для своих фондов и читальных залов.

По словам губернатора, регион сможет приступить к разработке проектно-сметной документации после того, как для проекта будет определен источник финансирования

НГОНБ - ведущая универсальная библиотека Новосибирской области, одно из старейших культурных учреждений города Новосибирска - она была основана в 1929 году. Библиотека занесена в Национальный реестр "Ведущие учреждения культуры России" и в книгу "Рекорды и достижения города Новосибирска (Новониколаевска)".