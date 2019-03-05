Число жителей Новосибирской области с годовым доходом более 1 млн руб. выросло на 25%

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Количество жителей Новосибирской области, задекларированный годовой доход которых превысил 1 млн рублей по итогам 2018 года, увеличилось на 25%. При этом число обладателей доходов, превышающих 1 млрд рублей, снизилось вполовину, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске руководитель управления Федеральной налоговой службы по региону Алексей Легостаев.

"Увеличилось количество людей, у которых доходы перешли планку в 1 млн рублей, на 25%. А количество миллиардеров, по прошлой декларационной кампании, уменьшилось с восьми человек до четырех", - сказал Легостаев.

По словам Легостаева, увеличение числа "миллионных" деклараций связанно с общей тенденцией к росту доходов населения. При этом, отметил он, изменение количества деклараций, сумма дохода в которых превышает 1 млрд рублей, не характеризует общую ситуацию с доходами. "Эта категория специфическая, связана она с какими-то разовыми операциями: кто-то бизнес продает, пакет ценных бумаг. В прошлом году было меньше таких операционных сделок", - пояснил он.

Легостаев уточнил, что за 2018 год в налоговую службу поступило 234 тыс. деклараций, что больше на 4,2 тыс., чем в предыдущем году. Общая сумма налога, исчисленная физическими лицами, составила 838 млн рублей, что на 260 млн меньше, чем в 2017 году. В 35% случаев жители региона декларируют доходы, полученные в других странах, в 27% - доходы от продажи недвижимости, еще 14% - операции с ценными бумагами.