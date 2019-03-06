Созданный новосибирскими учеными магнитный двигатель успешно прошел заводские испытания

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Первый в России синхронный двигатель с постоянными магнитами для рудничного электровоза, разработанный учеными кафедры электромеханики факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), успешно прошел первые испытания. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе НГТУ.

Электродвигатель был установлен на электровоз на Тульском заводе горно-шахтного оборудования. Он предназначен для транспортировки вагонеток с углем и породой, доставки материалов, оборудования и других операций в шахтах. Помимо инновационного двигателя, в машине использованы новые аккумуляторы, разработанные компанией "Лиотех".

Первые испытания разработки показали, что новая технология позволила не только сократить массу и габариты тягового двигателя, но благодаря повышенному вращающему моменту увеличить его грузоподъемность. Также значительно возросла энергоэффективность электровоза из-за уменьшения потерь в двигателе и увеличения его КПД до 90%, при этом уменьшился разряд аккумуляторной батареи и увеличилось время работы электровоза.

По информации пресс-службы НГТУ, батарея двигателя заряжается за 2-4 часа, а при использовании, она, в отличие от других типов, не выделяет вредные газы.

Еще один этап испытаний двигателя прошел на базе компании ООО "НФП Мехатроника-Про" в Томске. Специалисты занимались созданием системы управления для двигателя. В заводских условиях электродвигатель подтвердил свои улучшенные показатели мощности в сравнении с двигателями предыдущих поколений.