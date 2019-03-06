Семья из четырех человек на Алтае попала в больницу с отравлением угарным газом

БАРНАУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, попали в больницу с отравлением угарным газом в Локтевском районе Алтайского края. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"Происшествие зарегистрировано в Локтевском районе. От отравления угарным газом пострадала семья: двое взрослых и двое детей, они госпитализированы. В доме не было открытого горения, задымления, не было внешних признаков беды", - говорится в сообщении.

По данным главка, сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел в селе Ново-Михайловка. По предварительной информации ведомства, причиной происшествия стала неправильная эксплуатация печного отопления.