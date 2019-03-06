Восемь площадок временного накопления ТКО появится в Новосибирской области за 2019 год

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 80 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется построить в Новосибирской области в рамках перехода на новую систему обращения с ТКО. Восемь из этих площадок появится уже в 2019 году, сумма финансирования из областного бюджета на эти цели составляет более 53 млн рублей, сообщил в пресс-центре ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"Мы должны создать большую инфраструктуру площадок временного накопления, это порядка 80 площадок. Мы в этом году уже сделаем 8 таких площадок, <…> с бетонированием, с навесами, ограждениями, подъездными дорогами, с освещением - то есть объекты полного жизненного цикла", - сказал Архипов.

Министр добавил, что из областного бюджета на восемь площадок, которые планируется построить в 2019 году, выделено 53,8 млн рублей. Точные сроки создания остальных площадок Архипов не уточнил.

Как отметила руководитель регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компании "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова, площадки будут созданы в сельских районах Новосибирской области, в которых нет объектов постоянного размещения отходов, и расстояния от пункта загрузки до пункта выгрузки отходов превышают 130 км.

"Порядка 150 млн рублей из бюджета [потребуется] на площадки временного накопления. Эти 80 [площадок], которые в территориальной схеме находятся, позволяют снизить тариф на транспортирование на 34%, то есть выигрыш от их строительства будет порядка полумиллиарда каждый год", - сказала Анисимова.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.