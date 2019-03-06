Иркутский фонд капремонта объяснил срыв программы по замене лифтов дефицитом специалистов

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Нехватка специалистов привела к срыву в 2018 году сроков выполнения программы по замене лифтов в Иркутской области. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Константин Рассолов.

Один из подрядчиков - компания "Звезда", которая меняла лифты в четырех городах области, должна была исполнить контракт в ноябре 2018 года, однако завершила работы только в марте. Всего она заменила 246 подъемников в четырех городах. За срыв сроков фонд капремонта оштрафовал компанию на 14,5 млн рублей.

"Основная причина, по которой произошла задержка в выполнении работ, - это то, что мы взяли на себя очень большие обязательства. Ни мы, ни подрядчики не были готовы. У нас реально были ситуации, когда работников подрядных организаций прямо в подъезде вербовали для того, чтобы они работали на другие компании. Просто не хватало людей, которые имеют необходимые навыки, специализацию и могут выполнять достаточно сложные работы", - сказал Рассолов.

Он уточнил, что в 2018 году заменили 442 лифта в восьми городах области. Это в три раза больше, чем заменили в предыдущие три года. В 2019 году в жилом фонде региона должны заменить 185 подъемников, а в следующие три года - больше тысячи.