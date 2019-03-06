Четыре омских школьника госпитализированы после отравления таблетками

ОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Четыре школьника из Омска госпитализированы с признаками отравления после того, как они употребили в учебном заведении неизвестные таблетки. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Четыре подростка в школе употребили непонятные таблетки, им позже стало плохо, их из домов доставили в медицинское учреждение и госпитализировали. Проводится проверка. Больше пока ничего не известно", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также какое вещество приняли дети и как оно у них оказалось.

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что трое мальчиков 15-16 лет были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, они находятся в удовлетворительном состоянии. "14-летняя девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу, при проведении обследования у нее выявлено отравление неустановленным веществом, она направлена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (13:21 мск) — обновлено, добавлена информация о состоянии пострадавших