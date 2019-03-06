Недобор платы за вывоз ТКО в Новосибирской области в январе составил около 60%

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Недобор платежей регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области за январь 2019 года составил около 60% в разных районах региона. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС руководитель регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компании "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова.

"У нас сегодня, учитывая, что только разворачивается система, существует недосбор. Платежи [поступают] на уровне 40% по физическим лицам по некоторых населенных пунктах, где-то - хуже", - сказала Анисимова.

Она отметила, что юридические лица, напротив, исправно платят за услугу, но при этом из 33 тыс. юрлиц региона только 6,8 тыс. заключили договоры с компанией. Штрафы и пени за неуплату, как отметила руководитель, к потребителям применяться в ближайшее время не будут.

Анисимова пояснила, что региональный оператор будет рассчитываться с транспортными организациями и полигонами, привлекая заемные средства и собственные средства учредителей. Также она добавила, что сегодня для удобства плательщиков существует возможность оплаты через личный кабинет на сайте оператора.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.