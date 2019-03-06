Путин отметил отличную подготовку и боевой настрой победителей Универсиады

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление российским спортсменам, которые выиграли золотые медали по итогам четвертого медального дня зимней Универсиады в Красноярске. Телеграммы опубликованы в среду на сайте Кремля.

Поздравления от главы государства получили сноубордисты Дмитрий Карлагачев и Милена Быкова, выигравшие золотые медали в параллельном слаломе, а также биатлонисты Эдуард Латыпов и Екатерина Мошкова, победившие в спринте. Президент также отметил выступление победителя в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте Александра Терентьева и фристайлистку Лану Прусакову, завоевавшую золото в слоупстайле.

Кроме того, Путин поздравил российскую женскую сборную по шорт-треку, которая опередила соперников в эстафете. "Вы продемонстрировали отличную подготовку и настрой, командную сплоченность и нацеленность на победу, заслуженно стали чемпионками в стремительной эстафете по шорт-треку", - отметил Путин.

Всемирная студенческая Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. По состоянию на 6 марта в активе россиян 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей.