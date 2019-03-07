В Красноярске задержали двух мужчин, кидавших в мэрию бутылки с зажигательной смесью

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Полиция Красноярска задержала двух мужчин, пытавшихся поджечь здание администрации города. Следствие возбудило уголовные дела по факту произошедшего, задержанные арестованы, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Видео попытки поджога появилось на канале YouTube в ночь на 7 марта, на нем двое мужчин бросают в здание мэрии бутылки с зажигательной смесью. По данным полиции, это случилось в ночь на 3 марта.

"В Красноярске сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке умышленного причинения вреда административному зданию путем поджога. Были задержаны двое мужчин 25 и 27 лет, оба арестованы. Возбуждены уголовные дела по [статьям] "Умышленное уничтожение имущества" и "Хулиганство". Один из них отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу", - сказал Юрченко.