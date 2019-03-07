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Два человека погибли при взрыве газа в частном доме на Алтае

Еще двое пострадали
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© ГУ МЧС России по Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 7 марта. /ТАСС/. Пожар, вызванный хлопком газа в частном доме в Завьяловском районе Алтайского края, стал причиной гибели двух человек, еще двое пострадали, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Завьяловском районе, в двухэтажном кирпичном частном жилом доме в населенном пункте Малиновский, произошел пожар, сопровождавшийся хлопком, который унес жизни двух человек. Еще двое получили травмы", - говорится в сообщении ведомства. Причиной трагедии стало, предположительно, воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации, либо неисправности газовых приборов.

О пожаре в одной из квартир двухэтажного кирпичного жилого дома сообщение в поступило в 9 утра по местному времени (05:00 мск), открытым огнем горела крыша дома. Через 30 минут пожар был локализован, а вскоре и потушен. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте пожара работают следственно-оперативные группы.

Следователи проведут проверку газовщиков, занимавшихся наполнением взорвавшегося в доме газового баллона, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону. "Проверим действия газовщиков, которые наполняют баллоны, служб, которые занимаются транспортировкой. Мужчина 1936 года рождения менял редуктор газового баллона возле печки, из баллона сочился газ - произошло возгорание. Предстоит выяснить, почему произошла утечка газа", - рассказали в ведомстве.

По данным управления, в доме во время пожара находилась семья. Погибли хозяин дома и его дочь 1969 года рождения. 21-летний внук погибшего успел спасти из огня бабушку 1937 года рождения и 19-летнюю внучку, они обе они находятся в больнице с отравлением угарным газом.

Пожар произошел в двухэтажном частном доме на двух хозяев. По данным пресс-службы администрации региона, краевые и муниципальные власти держат на контроле ситуацию в поселке Малиновский. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение Минздраву региона принять необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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