Алтайские власти попросили Промсвязьбанк решить проблему с долгами Иткульского спиртазвода

БАРНАУЛ, 7 марта. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился с просьбой к руководителю временной администрации ПАО "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову создать рабочую группу с целью урегулирования вопроса о задолженности ОАО "Иткульский спиртзавод". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сложная финансовая ситуация на предприятии возникла из-за банкротства компании "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит завод. "Промсвязьбанк", как один из кредиторов акционерного общества, арестовал его расчетные счета, остановив операционную деятельность предприятия", - пояснили в пресс-службе.

По данным краевой администрации, в письме на имя Фрадкова губернатор Томенко попросил учесть, что Иткульский спиртзавод занимает серьезное место в экономике Алтайского края в целом и Зонального района в частности.

Иткульский спиртзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района. Ранее у завода были планы по сокращению порядка 200 сотрудников, однако позднее руководство от этого отказалось.