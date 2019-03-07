"Ираэро" намерена продать Иркутской области контрольный пакет акций

"У нас есть намерения ввести область в состав учредителей. Дело в том, что приближается срок освоения МС-21, мы прекрасно понимаем, что приобретение самолетов - это колоссальные затраты, без помощи области мы не справимся. Поэтому было предложение рассмотреть возможность, чтобы область какой-то период была одним из основных акционеров, и ей принадлежал контрольный пакет именно на период получения, освоения и внедрения в эксплуатацию МС-21", - сказал Лапин.

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Акционеры авиакомпании "Ираэро", базирующейся в аэропорту Иркутска, планируют продать Корпорации развития Иркутской области (на 100% принадлежит региону) 51% акций. Решение связано с тем, что авиакомпании нужны ресурсы на покупку самолетов МС-21, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор и один из акционеров "Ираэро" Юрий Лапин.

Он отметил, что предполагается обратный выкуп акций после завершения всех процедур по проекту МС-21. Сейчас власти Иркутской области и авиакомпания обсуждают условия сделки. "Это вопрос не такой быстрый. Планируем хотя бы к началу лета выйти на конкретные условия. Сумма сделки сейчас определяется", - сказал Лапин.

Авиакомпания намерена приобрести десять самолетов МС-21. Твердый договор на поставку воздушных судов подписан с корпорацией "Иркут", график поставки уточняется. Как сообщил ТАСС Юрий Лапин, пополнение авиапарка "Ираэро" позволит расширить географию полетов, МС-21 будут летать как на внутренних рейсах, так и на международных, в частности в Китай.

Авиакомпания "Ираэро" основана в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска, дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, акционерами авиакомпании являются ООО "Сиблана" и восемь физических лиц.

МС-21 - российский гражданский самолет нового поколения, собирается на Иркутском авиационном заводе, который входит в корпорацию "Иркут". Серийное производство МС-21 планируется начать в 2021 году.