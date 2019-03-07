В Кемерове суды продлили арест шести фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Суды в Кемерове удовлетворили ходатайства следствия и продлили сроки ареста бывшему гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" и пяти другим фигурантам уголовного дела о пожаре.

В Центральном районном суде ТАСС подтвердили, что продлены сроки ареста экс-гендиректору "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежали основная часть площадей сгоревшего торгового здания, Юлии Богдановой и техническому директору комбината Георгию Соболеву, а также бывшему руководителю компании - арендатора ТЦ Надежде Судденок и сотруднику частной охранной организации, работавшему в ТЦ в момент пожара, Сергею Антюшину.

"Юлии Богдановой продлен срок ареста до 30 марта, то есть до двенадцати месяцев (она была задержана 30 марта 2018 года - прим. ТАСС). Надежде Судденок, Георгию Соболеву, Сергею Антюшину сроки содержания под стражей по ходатайству следствия продлены на одни сутки - до 26 марта", - сообщили в суде.

В четверг Кемеровским областным судом были рассмотрены вопросы о продлении сроков ареста еще двум обвиняемым: руководителю компании "Системный интегратор", обслуживавшей противопожарную сигнализацию в ТЦ, Игорю Полозиненко и его сотруднику Александру Никитину. "Срок содержания под стражей Игорю Полозиненко и Александру Никитину продлен до 25 июня текущего года", - сказали в суде.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта прошлого года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого.