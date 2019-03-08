Шествием с плакатами в честь 8 марта поздравили матерей в Иркутске

ИРКУТСК, 8 марта. /ТАСС/. Участники Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) организовали в Иркутске в пятницу праздничное шествие в честь Международного женского дня. Об этом ТАСС рассказал руководитель Иркутского городского отделения МГЕР Константин Бушуев.

"Мы прошли по центру Иркутска - от Сквера имени Кирова до исторического 130-го квартала. Ребята с плакатов выразили благодарность мамам за их любовь и заботу и поздравили всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем", - сказал Бушуев.

Участники акции по ходу шествия вручали женщинам цветы. Руководитель регионального отделения Молодой гвардии Артем Цындыжапов отметил, что такие акции движение сегодня проводит по всей стране.