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Шествием с плакатами в честь 8 марта поздравили матерей в Иркутске

По ходу шествия женщинам вручали цветы

ИРКУТСК, 8 марта. /ТАСС/. Участники Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) организовали в Иркутске в пятницу праздничное шествие в честь Международного женского дня. Об этом ТАСС рассказал руководитель Иркутского городского отделения МГЕР Константин Бушуев.

"Мы прошли по центру Иркутска - от Сквера имени Кирова до исторического 130-го квартала. Ребята с плакатов выразили благодарность мамам за их любовь и заботу и поздравили всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем", - сказал Бушуев.

Участники акции по ходу шествия вручали женщинам цветы. Руководитель регионального отделения Молодой гвардии Артем Цындыжапов отметил, что такие акции движение сегодня проводит по всей стране.

Теги
РоссияИркутская область
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