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Спасатели эвакуировали 25 человек из загоревшегося общежития в Новосибирске

Возгорание ликвидировали, в настоящее время устанавливается причина пожара

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Спасатели МЧС эвакуировали 25 человек из загоревшегося общежития в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области в понедельник.

"Несмотря на незначительное возгорание, которое происходило в комнате на втором этаже, дым распространился по коридору общежития. Эвакуировались 25 человек" - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание в течение шести минут, затем провели дымоудаление. В настоящее время жильцы вернулись в свои квартиры, причина пожара устанавливается.

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