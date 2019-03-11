Спасатели эвакуировали 25 человек из загоревшегося общежития в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Спасатели МЧС эвакуировали 25 человек из загоревшегося общежития в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области в понедельник.

"Несмотря на незначительное возгорание, которое происходило в комнате на втором этаже, дым распространился по коридору общежития. Эвакуировались 25 человек" - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание в течение шести минут, затем провели дымоудаление. В настоящее время жильцы вернулись в свои квартиры, причина пожара устанавливается.