Иски властей Иркутской области к ФАС передадут на рассмотрение в арбитраж Москвы

"Поступило ходатайство от Федеральной монопольной службы о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы. Ходатайство удовлетворено", - сказали в пресс-службе.

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Иски правительства Иркутской области и аппарата губернатора, которые требуют признать незаконной проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении них, будут переданы на рассмотрение из иркутского арбитража в московский, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Иркутской области.

В октябре 2018 года ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении губернатора и правительства Иркутской области, а также ряда компаний. Они подозреваются в сговоре при строительстве нового терминала аэропорта Иркутска. В деле фигурируют компании "Рампорт аэро", "Рампорт безопасность", ИК "Аеон", "Новапорт", "Система управления" и Международный аэропорт Иркутск.

В феврале 2019 года стало известно, что правительство и аппарат губернатора обратились в суд с двумя исками - к ФАС и ее областному управлению. Истцы полагают, что проверка проводится в отсутствие правовых оснований, а процедура ее проведения нарушена.

В понедельник в иркутском арбитраже состоялось первое заседание по делу.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд компаний проявлял интерес к проектам и призывал провести конкурс, однако Иркутская область в 2018 году объявила, что новый терминал в действующем аэропорту построят "Новапорт" и компания "Рампорт аэро". Далее ФАС возбудила дело.

Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров.