Замначальника железнодорожной станции в Новосибирске задержали за взятку

НОВОСИБИРСК, 11 марта /ТАСС/. Замначальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Новосибирск-Западный (одно из структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО "РЖД") задержан по подозрению в получении более 200 тыс. рублей взятки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело... по факту получения взятки в крупном размере. <...> По предварительным данным, в декабре 2015 года заместитель начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Новосибирск-Западный... предложил представителю одной из коммерческих организаций передать ему взятку в виде денег", - сообщает ведомство. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Уточняется, что с января 2016 года по июль 2018 года замначальника станции получил взятку в общей сумме 214 тыс. рублей за содействие "ускорению проведения маневренной работы с [используемым организацией] подвижным железнодорожным составом", а также за "бездействие по не выявлению нарушений, допускаемых... организацией при погрузке лома металлов в железнодорожные вагоны".

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" ч. 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.