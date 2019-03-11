Приставы взыскали с виновника падения крана в Омске ущерб в пользу родственников жертв

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали более 1,3 млн рублей в пользу родственников погибших при падении башенного крана в октябре 2015 года в Омске с Виктора Полукарова - учредителя группы компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф", подрядчика строительных работ. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Омской области. Полукаров отбывает в колонии четырехлетний срок за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, которое привело к гибели четырех человек.

"С Виктора П. [Полукарова] по решению Куйбышевского районного суда города Омска, куда обратились с гражданскими исками родственники четырех человек, погибших в результате падения на проезжую часть башенного крана, требовалось взыскать компенсацию морального вреда в размере 1,35 млн рублей, - говорится в сообщении. - В результате применения всех принудительных мер должник полностью погасил долг перед взыскателями".

В пресс-службе УФССП ТАСС добавили, что часть долга была погашена из заработной платы Полукарова, который отбывает наказание в колонии, часть средств взыскано с обнаруженных приставами банковских счетов осужденного. Изъятые средства будут перечислены восьми родственникам погибших.

26 октября 2015 года кран, работавший на стройплощадке на одной из улиц Омска, съехал с рельсов и опрокинулся на автомобили Toyota RAV-4 и "Газель". В результате водитель "Тойоты", его супруга и их 4-месячный сын погибли на месте происшествия. Еще один ребенок - 4-летний мальчик, а также 53-летний водитель "Газели" и крановщик были госпитализированы с травмами. Впоследствии водитель "Газели" скончался в больнице.

Как установила комиссия Сибирского управления Ростехнадзора, причинами аварии стали техническая неисправность тормоза башенного крана, его эксплуатация после истечения нормативного срока службы без проведения повторной экспертизы. К работе на кране был допущен необученный и неаттестованный персонал, отсутствовал производственный контроль за соблюдением требований безопасности со стороны эксплуатирующей организации.

Учредитель группы компаний "Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров, директор этой компании Константин Семенов, бывший начальник строительного участка Сергей Масленкин и крановщик Федор Елькин были признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к гибели людей, и приговорены к срокам заключения от двух до четырех лет. С них, а также с компании-застройщика ООО "Апарт-Отель "Маршал" суд постановил взыскать в пользу родственников погибших почти 17 млн рублей.