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Власти Омска сообщили, что теплоснабжение детской больницы осуществляется в штатном режиме

Ранее появилась информация, что без тепла также осталось около 40 жилых многоквартирных и частных домов

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Авария на теплотрассе в Омске не повлияла на теплоснабжение областной детской больницы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства области.

Ранее со ссылкой на диспетчерскую службу теплоснабжающей компании "Омск РТС" сообщалось, что из-за аварии на теплопроводе без тепла осталось около 40 жилых многоквартирных и частных домов, а также детская больница.

"В областной детской клинической больнице теплоснабжение сохранилось в прежнем режиме. Сотрудники технической службы проверили, давление не падало", - сказал собеседник агентства.

Авария на теплотрассе произошла около 15:15 (12:15 мск) на улице Красных Зорь. Аварийные службы планируют восстановить подачу тепла до конца дня. Жители Омска в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фотографии близлежащей улицы Куйбышева, на которых видно, что проезжая часть залита водой. 

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