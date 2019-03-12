В Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за степных пожаров и палов травы

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за большого количества степных пожаров и палов травы. Об этом сообщает во вторник управление ГО, ЧС и пожарной безопасности республики.

"Власти Хакасии принимают дополнительные меры безопасности. В регионе с 12 марта по 14 апреля вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Причиной степных пожаров становится ветреная сухая погода в условиях малоснежной зимы, а также человеческий фактор.

По данным управления, в Хакасии с начала года зарегистрировано 15 степных пожаров и 17 палов растительности. Наибольшее их число ликвидировано в Усть-Абаканском районе и в Абакане. В рамках введенного режима на территории республики будут дежурить патрульные и маневренные группы для тушения пожаров, проводится разъяснительная работа с населением.

В региональном главке МЧС отмечают, что "несмотря на печальные события 2015 года (когда в республике произошел крупный природный пожар - прим. ТАСС), количество весенних палов растительности в Хакасии существенно не уменьшается, притом причиной большинства из них является человек".

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на регион, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах республики. В результате были полностью уничтожены 1,215 тыс. домов, без крова остались 4,694 тыс. человек, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.