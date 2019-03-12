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Прокуратура установила угольные предприятия, загрязнявшие воздух в двух городах Кузбасса

В феврале нормы ПДК загрязняющих веществ в Киселевске и Прокопьевске были превышены более чем в 2 раза

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура выяснила, что воздух в Прокопьевске и Киселевске Кемеровской области загрязняли угольные предприятия, принимающие и отгружающие уголь в черте города. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что полиция по обращению горожан возбудила два уголовных дела из-за "черного снега", выпавшего в Киселевске и Прокопьевске в феврале. Ведомство обнаружило, что большое количество угольной пыли выпало из-за деятельности городских угольных предприятий. Нормы ПДК загрязняющих веществ были превышены более чем в 2 раза. Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы". Ведется расследование.

"Прокуратурой проведена проверка в отношении ООО "Обогатительная фабрика "Черкасовская" (г. Киселевск) и ООО "ГОФ Прокопьевская" (г. Прокопьевск). Указанные юридические лица на территории жилой застройки осуществляют производственную деятельность, в том числе по приему и отгрузке угля. При этом допускается превышение установленных для предприятий нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по взвешенным веществам (пыль), а также по углероду (саже)", - говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о приостановлении эксплуатации ООО "ОФ "Черкасовская" из-за загрязнения атмосферного воздуха. Сообщается также, что ранее суд Рудничного района по обращению прокуратуры остановил деятельность ООО "ГОФ Прокопьевская" на 60 суток из-за отсутствия пылеулавливающего оборудования на погрузочной станции, что приводит к превышению ПДК загрязняющих веществ в воздухе.

Также межрайонный природоохранный прокурор Новокузнецка внес представление и. о. руководителя управления областного Росприроднадзора об устранении нарушений закона "в связи с непринятием данным органом федерального государственного экологического надзора всех необходимых мер, предусмотренных законодательством, для пресечения ООО "ОФ "Черкасовская" и ООО "ГОФ Прокопьевская" нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха".

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