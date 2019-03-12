Три мировых музыкальных премьеры пройдут в рамках VI Транссибирского фестиваля

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Три мировых премьеры, включая произведение немецкого композитора Энйотта Шнайдера с необычным сочетанием контрабаса и балалайки, пройдут в Сибири в рамках VI Транссибирского фестиваля. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин.

"Будет три мировых премьеры: <…> первое произведение Бориса Лисицына - "Музыка моря", второе произведение немецкого композитора Энйотта Шнайдера "Дон Жуан и Лепорелло" для контрабаса и балалайки с оркестром прозвучит в Красноярске, и третье, специально посвященное Вадиму Репину, будет исполнено для скрипки с оркестром Александра Раскатова", - сказал Мухамедин.

Директор филармонии подчеркнул, что произведение, написанное немецким композитором Шнайдером, является уникальной премьерой. "Нигде в мире не пишут произведения для контрабаса и балалайки", - сообщил он.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщил журналистам, что в рамках фестиваля будут работать образовательные площадки, пройдут показы фильма и нескольких театральных постановок. Всего запланировано 19 концертов, они пройдут не только в Новосибирске, но в других районах региона - в Искитиме, Маслянино, Кольцово и Краснообске.

На площадке Новосибирского ДК "Энергия", как сообщила координатор образовательной программы Транссибирского арт-фестиваля в Новосибирске Анастасия Медведко, пройдет проект "Просто общайся со звездой", запланированы музыкальные мастер-классы по игре на фортепиано от Сергея Тарасова, скрипке - от Вадима Репина. Также пройдут занятия по игре на кларнете, ударных, а также вокалу и хореографии.

VI Транссибирский арт-фестиваль откроется 21 марта в Новосибирске и продлится до 22 апреля. События российской части форума пройдут в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии, Южной Корее, Австрии и Франции с июня по декабрь 2019 года. Фестиваль проводится с 2014 года, в 2018 году на площадки фестиваля приехало более 50 солистов и пять коллективов из 16 стран.