Три студента пострадали после распыления газового баллончика в кемеровском техникуме

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Три студента Кемеровского горно-технического техникума госпитализированы в результате распыления газового баллончика в образовательном учреждении во вторник. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области, газ из баллончика распылил один из студентов во время занятий.

"Установлено, что баллончик распылил 18-летний учащийся организации в результате бытового конфликта с одногруппниками. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки сотрудниками правоохранительных органов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.