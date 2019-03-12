Иркутские власти после покупки "Ираэро" будут развивать перевозки в отдаленные территории

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Покупка 51% акций авиакомпании "Ираэро" Иркутской областью позволит развивать авиасообщение с труднодоступными территориями. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Левченко на пресс-конференции в Москве.

"Мы должны развивать собственную авиакомпанию, так как во многие населенные пункты [региона] можно только долететь", - сказал Левченко.

Он отметил, что Корпорация развития Иркутской области (на 100% принадлежит правительству региона), которая выкупит контрольный пакет, "Ираэро", банк "Солидарность" и АО "Рампорт Авиа" подписали меморандум о взаимопонимании. В нем идет речь о дальнейшем развитии компании. За какую сумму могут быть выкуплены акции, губернатор не уточнил.

Он отметил, что решение о приобретении доли в "Ираэро" было принято властями "сознательно, потому что компания перспективная, но у нее возникли сложности с покупкой самолетов". Левченко сообщил, что структуры, с которыми у "Ирэаро" заключены договоры лизинга и у которых она взяла кредиты, обратились к региональному правительству с просьбой оказать поддержку перевозчику.

Как сообщал ТАСС, решение о продаже контрольного пакета акций "Ираэро" генеральный директор и один из акционеров компании Юлий Лапин объяснил тем, что перевозчику нужны ресурсы для приобретения самолетов МС-21. Предполагается обратный выкуп акций после завершения всех процедур по проекту МС-21. Сейчас стороны обсуждают условия продажи акций.

Авиакомпания "Ираэро" основана в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска, дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, акционерами авиакомпании являются ООО "Сиблана" и восемь физических лиц.