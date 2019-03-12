"Тангейзер" на Транссибирском арт-фестивале исполнят студенты Новосибирской консерватории

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Студенты Новосибирской консерватории войдут в состав оркестра, который исполнит на VI Транссибирском арт-фестивале концертный вариант оперы "Тангейзер" Рихарда Вагнера, сообщил во вторник министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников в пресс-центре ТАСС.

Одноименная постановка режиссера Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году вызвала общественный резонанс после заявления митрополита Тихона, который отметил, что в опере не по назначению используется церковная символика. Были возбуждены административные дела в связи с "осквернением предметов религиозного почитания" в отношении Кулябина и тогдашнего директора театра Бориса Мездрича, которые позже были прекращены в суде. Опера вызвала протесты православной общественности, Мездрич лишился своего поста, постановку сняли с репертуара.

"Будет у нас исполнение Рихарда Вагнера "Тангейзер". Исполнит симфонический оркестр, в котором основной костяк будет из студентов Новосибирской - единственной за Уралом - консерватории", - сказал Решетников.

Директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин добавил, что "Тангейзер" в авторской редакции дирижера Дмитрия Юровского исполнят в концертном варианте. "Когда обсуждалась программа работы с Дмитрием Юровским, Вадим Репин (художественный руководитель фестиваля - прим. ТАСС) предложил [исполнить] "Тангейзер". Вопросов много, но тем не менее, произведение потрясающее и крайне редко исполнялось в Новосибирске", - сказал Мухамедин.

Музыкальное представление будет сопровождаться 3D-графикой, созданной специально для концерта художницей Марией Кононовой, выставка которой проходила в рамках предыдущего Транссибирского фестиваля. "Это будет не просто исполнение симфонической музыки, музыка будет "прописана" красками. Сейчас Мария очень плотно работает с Дмитрием Юровским по партитуре, мы уже получили первые эскизы", - пояснил он.

VI Транссибирский арт-фестиваль откроется 21 марта в Новосибирске и продлится до 22 апреля. Мероприятия российской части форума состоятся в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии, Южной Корее, Австрии и Франции с июня по декабрь 2019 года. Фестиваль проводится с 2014 года, в 2018 году на площадки фестиваля приехало более 50 солистов и 5 коллективов из 16 стран мира.