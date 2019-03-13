Прокуратура проводит проверку по факту обрушения в шахте "Карагайлинская" в Кузбассе

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте "Карагайлинская" в городе Киселевске Кемеровской области, где 12 марта при обрушении призабойного штрека погиб рабочий. Об этом сообщается в среду на сайте прокуратуры Кемеровской области.

"Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая создана комиссия. Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при проведении работ в штреке произошло обрушение породы. В штреке находились 7 человек, один из них оказался под завалом и погиб. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Первая очередь шахты была запущена в октябре 2014 года.