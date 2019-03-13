Врачи оставили перевязочный материал в щеке пациентки на Алтае

БАРНАУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками частной медицинской клиники в Барнауле. В щеке пациентки во время операции была оставлена часть перевязочного материала, сообщается в среду в пресс-релизе СУ СК по региону.

"По результатам обращения жительницы города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей"). По версии следствия, в феврале 2017 года в одной из частных клиник Барнаула местной жительнице была проведена плановая операция по пластике лица. В связи с ухудшением состояния здоровья и отеком лица в июне 2017 года пациентка обратилась за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы, ей экстренно провели оперативное вмешательство - из мягких тканей лица врачи удалили инородное тело - перевязочный материал, оставленный сотрудниками частной клиники в ходе пластической операции", - говорится в сообщении ведомства.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.