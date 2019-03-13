Руководители подразделения ГИБДД Кузбасса задержаны по подозрению в получении взятки

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Следственные органы подозревают руководителя одного из территориальных подразделений Госавтоинспекции Кузбасса и его заместителя в получении взятки от предпринимателя за обеспечение беспрепятственной перевозки угля. Они задержаны с поличным, говорится в официальном сообщении СК РФ по Кемеровской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области совместно с сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области при получении 80 тысяч рублей подозреваемые были задержаны", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, за беспрепятственную перевозку угля по территории города предприниматель должен был платить полицейским 20 рублей за каждую перевезенную тонну сыпучего груза. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанным в виде заключения под стражу.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанными являются сотрудники ОГИБДД Новокузнецкого района. В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что по данному факту ведомством проводится внутренняя проверка.