Сибирская генерирующая компания приобрела новосибирский "Элсиб"

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) приобрела акции новосибирского научно-производственного объединения "Элсиб", завода-производителя турбогенераторов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе новосибирского филиала СГК.

"Да, сделка состоялась, ей занимался московский офис СГК, компанией было приобретено 95% акций завода", - сказали в пресс-службе. Сумма сделки не уточняется.

Сделка позволит использовать технические и инженерные возможности для предприятий холдинга, а также даст новый стимул развитию завода.

Завод "Элсиб" работает в Новосибирске с 1953 года. Он выпускает турбогенераторы для ТЭЦ и АЭС, гидрогенераторы для ГЭС, а также электрические машины, применяемые в энергетике и добывающей промышленности. В 2016 году контрольный пакет голосующих акций завода выкупила компания "Сибэко", 78% акций которой также были приобретены СГК.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа у СГК первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В группу входят 17 теплогенерирующих станций, в том числе, 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 12 ТЭЦ, а также тепловые сети общей протяженностью почти 5,7 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.