Семье погибшего на шахте в Кузбассе горняка предприятие выплатит 3 млн рублей

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Семье погибшего горняка шахты "Карагайлинская", который скончался во вторник из-за обрушения породы в забое, будет оказана финансовая поддержка от предприятия в размере трех миллионов рублей, дополнительная материальная помощь также будет выделена из бюджета. Такое решение принято в среду губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым на встрече с руководством угольного предприятия, сообщила пресс-служба администрации области.

12 марта на шахте "Карагайлинская" в Киселевске Кемеровской области при проведении работ в штреке произошло обрушение породы. На аварийном участке находились семеро человек, один из которых оказался под завалом, спасти жизнь 39-летнего шахтера не удалось, у него остались жена и ребенок. По факту гибели горняка возбуждено и расследуется уголовное дело.

"Предприятие обязано выплатить семье погибшего в общей сложности не менее 3 млн рублей. <…> Расходы по погребению, закрытие всех кредитов, ипотеки, если имеются, а также оказание всяческой помощи семье погибшего горняка, в том числе родителям-пенсионерам, компания также должна взять на себя", - цитирует Цивилева пресс-служба областной администрации.

Цивилев также сообщил, что из областного бюджета семье погибшего горняка будет выплачено по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Главам городов Прокопьевска и Кисилевска, где проживал и работал шахтер, поручено выплатить семье материальную помощь в размере 50 тысяч рублей из местных бюджетов.