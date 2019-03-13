Военные саперы проведут подрывы льда на реке Бия в Алтайском крае

ТАСС, 13 марта. Саперы Центрального военного округа (ЦВО) проведут подрывы льда на реке Бия в Бийском районе Алтайского края. Соответствующее решение принято командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы Бийского района Алтайского края, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Для проведения противопаводковых мероприятий от Алейской мотострелковой бригады ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и два автомобиля повышенной проходимости для перевозки личного состава и взрывчатых веществ. Работы по разрушению льда планируется начать с 19 марта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, эти мероприятия планируется завершить 29 марта.

По прогнозам военных метеорологов, дневная температура на Алтае в ближайшие дни повысится до +13 градусов, что приведет к обильному таянию снега и угрозе подтопления склоновыми и талыми водами низменных участков. "В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять сел с численностью населения свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы", - уточнили в военном округе.

Ранее сообщалось, что на территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению 29 регионов Урала, Сибири и Поволжья.