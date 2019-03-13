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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сейранов назвал шикарными условия проживания в деревне Универсиады

Деревня Универсиады, построенная в кампусе Сибирского федерального университета, за время Игр приняла около 3 тыс. гостей из 58 стран

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов назвал условия проживания в деревне Универсиады в Красноярске шикарными. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Деревня Универсиады, построенная в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ), за время Игр приняла около 3 тыс. гостей из 58 стран.

"Бытовые условия были шикарные, кампус и само общежитие - новые здания, там есть все необходимое, стиральные машины, холодильники, блоки квартирного типа", - рассказал Сейранов.

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые).

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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