Худсовет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Сталину у обкома КПРФ

Инициативная группа жителей Новосибирска предлагает установить памятник Сталину с 2016 года. Городской худсовет уже трижды отказывал в установке бюста в предложенных ею местах, однако в итоге рекомендовал установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ.

"Сегодня состоялось заседание художественного совета, и большинство голосов - 11, проголосовало за установку памятника на территории обкома КПРФ. Так что вопрос можно считать решенным", - сообщил Денисюк.

По его словам, КПРФ взяла на себя обязательство по установке памятника к 9 мая 2019 года. Также руководство КПРФ взяло на себя финансовые обязательства. На установку памятника требуется не менее 1 млн рублей к тем 500 тысячам рублей, которые члены инициативной группы собрали ранее.

Общественные обсуждения, связанные с установкой памятника, прошли в октябре этого года. Комиссия мэрии выявила, что в городе существуют кардинально противоположные мнения по этому вопросу. При этом результаты опроса мэрии в 2017 году свидетельствуют о том, что большинство горожан положительно относятся к личности Сталина.