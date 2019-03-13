В Кемерове открылся государственный центр ЭКО для бесплатного лечения бесплодия

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий открылся в Кемерове на базе областной клинической больницы, в медицинском учреждении будут проводить процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по квотам для жителей севера области. Раньше женщинам приходилось ездить в соседний Новокузнецк, чтобы пройти процедуру, сообщила на открытии центра заместитель губернатора Елена Малышева.

"До сегодняшнего дня было только одно государственное учреждение здравоохранения - Новокузнецкий перинатальный центр. Жительницы северных районов нашей области уже не раз обращались с просьбами, чтобы такой же центр вспомогательных репродуктивных технологий был организован в Кемерове", - сказала Малышева.

По информации областного департаменте здравоохранения, из регионального бюджета было выделено 25 миллионов рублей на оснащение кемеровского центра ЭКО. Решение о его создании было принято в сентябре 2018 года, и почти за полгода центр удалось оборудовать и открыть.

По статистике, каждая пятая супружеская пара в Кузбассе не может иметь детей, в половине из этих случаев бесплодие можно вылечить с помощью гормональной терапии, эндоскопии и другими консервативными методами, остальные нуждаются в проведении ЭКО.

В 2018 году в Кузбассе было проведено 984 процедуры ЭКО за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, еще 156 квот было выделено из средств областного бюджета.