Восстановление поврежденной шелкопрядом тайги в Красноярском крае обойдется в 5 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Ликвидация ущерба тайге на севере Красноярского края, нанесенного сибирским шелкопрядом, потребует 5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

Очаг распространения шелкопряда на севере края был выявлен осенью 2015 года. При этом сухая и жаркая погода способствовала распространению вредителей высокими темпами, в результате сибирский шелкопряд распространился более чем на 1 млн га тайги. Для борьбы с вредителем в 2017-2018 гг. использовали более 30 воздушных судов, оборудованных аппаратурой для опрыскивания.

"На 40 тыс. га нужно на лесовосстановление. <...> Объем финансирования, который нам необходим, чтобы зачистить и восстановить эту территорию, - 5 млрд рублей. <...> Вредитель <...> уничтожен, очагов больше нет, но с последствиями мы еще будем какое-то время бороться", - сказал Маслодудов.

По его словам, поврежденные шелкопрядом 40 тыс. га тайги сейчас заселяют вторичные вредители - сибирский усач, короеда. "Это нужно все вырубать", - добавил министр.

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки.