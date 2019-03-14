Опорный вуз в Красноярске начнет производство серии малых космических аппаратов

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, опорный университет Красноярского края, начнет в 2019 году создание серии студенческих малых космических аппаратов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

Речь идет о спутниках класса CubeSAT формата 3U (размер 10х10х30 см).

"В рамках работы над первым спутником СибГУ разработает полностью всю служебную платформу аппарата, включая систему электропитания, бортовой компьютер, систему телеметрии/ телекоманд, систему ориентации <...>. Определен прототип будущего спутника и ряд его комплектующих. В течение 2019 года будет изготовлен опытный образец для отработки технических решений", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в СибГУ, официальный старт проекту будет дан 12 апреля, в День космонавтики. Пока неизвестно, сколько аппаратов будет включать серия, также не сообщается о стоимости одного спутника.

"Развитие программы создания серии технологических и научно-образовательных малых студенческих космических аппаратов предоставит студентам и аспирантам уникальную возможность лично принять участие в разработке, проектировании и сборке спутников, в отработке новых инженерных решений, создании элементов космических систем и последующего проведения экспериментов в космосе", - сказал проректор по научной и инновационной деятельности СибГУ Юрий Логинов.

Класс малых и сверхмалых спутников CubeSAT разработан в 1998 году и получил широкое распространение за рубежом в качестве научных и образовательных космических аппаратов. Базовый размер такого студенческого аппарата 1U составляет 10х10х10 см при весе не более 1,33 кг. Возможно увеличение до форматов 2U (10x10x20 см) и 3U (10х10х30 см).