СК на Алтае возбудил дело о предоставлении сиротам непригодных для проживания квартир

БАРНАУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту предоставления непригодного для проживания жилья детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Об этом сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба"). По данным следствия, весной 2018 года между краевым казенным учреждением "Региональное жилищное управление" и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку в государственную собственность жилых помещений в доме в поселке Центральном Барнаула на общую сумму более 26 млн рублей. Через полгода по актам приема-передачи жилые помещения были приняты сотрудниками "Регионального жилищного управления" в госсобственность, а затем переданы по договорам найма для проживания", - говорится в сообщении ведомства.

Квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания, из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью. Как уточнили ТАСС в СУ СК по Алтайскому краю, всего было принято 24 таких помещений в доме. Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.