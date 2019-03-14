Аномальное потепление пришло в регионы Сибири

ТАСС, 14 марта. Аномальное потепление зафиксировали синоптики в регионах Сибири в первой половине марта, температура воздуха местами превышает климатическую норму на 6-8 градусов. Из-за теплой погоды раньше обычного начал таять лед на Байкале, а в Забайкалье началось гнездование у редких птиц.

"Потепление до 12-15 градусов тепла синоптики зарегистрировали 13 марта в Кемеровской области и на Алтае. В настоящее время климатологи анализируют, побит ли в этих регионах температурный рекорд", рассказал ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

В Восточной Сибири первая половина марта также выдалась теплой. Как рассказали ТАСС в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха установилась на 6-8 градусов выше климатической нормы. Потепление привело к более раннему, чем обычно началу таяния льда на озере Байкал.

С потеплением активизировался животный мир. В Забайкалье с приходом весны началось гнездование птиц. На этой неделе в Даурском заповеднике на территории региона первое яйцо отложила самка балобана - редкого вида соколов, включенного в Красную книгу России. "Гнездование этих крупных соколов - всегда долгожданное событие для орнитологов, так как балобаны находятся под угрозой глобального исчезновения, а Даурский заповедник - важное место их размножения этих птиц в России", - сообщил журналистам замдиректора заповедника Олег Горошко.

Однако в ближайшие дни синоптики ожидают ухудшения погодных условий. "Мы предполагаем возобновление осадков в виде мокрого снега и даже дождя, а 16 марта осадки постепенно будут переходить в снег с гололедными явлениями, с метелями, с порывистым ветром до 16-18 метров секунду", - сказал Ягудин. В регион придет и понижение температуры - днем до -3-8 градусов мороза. Похожий прогноз дают и специалисты Обь-Иртышского гидрометцентра: в Омской области, где последние несколько дней воздух прогревается до +7 градусов днем, придет похолодание, метели и ветер с порывами до 22 м/с.