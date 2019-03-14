Сибнедра направят около 400 млн рублей в 2019 году на разведку месторождений Сибири

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) намерен выделить порядка 400 млн рублей на проведение геологоразведочных работ в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях в 2019 году, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС начальник департамента Асламбек Гермаханов.

"На текущий год на проведение геологоразведочных работ на шести объектах - трех в Алтайском крае, одного в Новосибирске и двух в Кемеровской области - будет направлено около 400 млн рублей. Там планируется разведка месторождений золота и полиметаллов", - сказал он.

Гермаханов добавил, что общий объем финансирования на проведение разведывательных работ с 2017 по 2020 год составит 1,3 млрд рублей.

По его словам, один из перспективных проектов по разведке объекта с потенциальным урановым месторождением в Новосибирской области будет завершен к концу 2019 года. "Планируем обеспечить [на данном объекте] ресурсы объемом порядка 40 тыс. тонн. Будет ли это месторождение - пока вопрос, для этого необходимо закончить работы на объекте к концу года, началу 2020 года", - уточнил он.