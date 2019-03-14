Алтайские аграрии намерены закупить сельхозтехнику на 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края подали заявки в АО "Росагролизинг" на покупку 180 единиц техники почти на 1 млрд рублей, сообщил в четверг на заседании правительства РФ губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, готовность техники к посевным работам соответствует уровню прошлого года и по оперативным данным составляет немногим более 90%.

"В крае проведена заявочная компания в Росагролизинге по приобретению 180 единиц техники на сумму почти миллиард рублей. По состоянию на текущую дату в хозяйствах уже имеется запас ГСМ - дизельного топлива около 40%, автобензина - половина от необходимого. Здесь <…> сбоев или отклонений по цене, о которых были опасения нет", - сказал Томенко.

По словам главы региона, аграрии уже начали получать государственную поддержку 2019 года - первые транши субсидий сельхозтоваропроизводителям поступили в феврале и составили более 350 млн рублей. До конца марта они получат еще 450 млн рублей средств господдержки.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составит 5,3 млн га (больше прошлого года на 130 тыс. га), яровой сев запланировано провести на 4,6 млн га (рост к прошлому году на 1,9%). Томенко отметил, что в настоящее время материально-технические и финансовые возможности предприятий края позволяют провести весь плановый комплекс весенних полевых работ в течение 25-30 рабочих дней. Хозяйства обеспечены семенами в полном объеме, уже приобретено 30% от необходимого минеральных удобрений.

Алтайский край обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн гектаров. Около 45% населения региона проживает в сельской местности. Средняя урожайность зерновых в Алтайском крае в аграрном сезоне 2018 года составила около 16 центнеров с гектара, урожай 2018 года составил 5,3 млн т.