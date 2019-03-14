Иркутские власти просят проверить заключение экспертизы на завод по розливу воды Байкала

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина поручить профильным ведомствам проверить заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства завода по разливу байкальской воды. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
Завод строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.
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"Необходимость этих мер [проверки] глава региона объясняет результатами недавних ревизий строящегося объекта. Так, проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора, представителей экспертной организации - филиала "ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону" показала, что предприятием "Аквасиб" нарушены требования федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экологическую экспертизу проекта в 2016 году провело управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое выдало положительное заключение. Сейчас органы прокуратуры изучают материалы экспертизы.
Ранее сообщалось, что стройка затрагивает болото, на котором в период миграции останавливаются краснокнижные птицы. Комментируя это, представители завода заявили журналистам, что по месту остановки птиц проходит только трубопровод водозабора и эта территория впоследствии будет рекультивирована. В ходе обследования стройки проверяющие обнаружили следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки - свалки отходов производства. Кроме того, собственник завода не предоставил разрешение на проведение земляных работ по снятию грунта для траншей под водоводы.