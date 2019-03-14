Иркутские власти просят проверить заключение экспертизы на завод по розливу воды Байкала

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина поручить профильным ведомствам проверить заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства завода по разливу байкальской воды. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Завод строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.