Два человека погибли во время пожара в жилом доме на Алтае

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае проводят доследственную проверку по факту гибели в пятницу при пожаре двух жителей Благовещенского района. Об этом сообщает в своем пресс-релизе СУ СК по региону.

"Утром 15 марта произошло возгорание частного жилого дома в селе Преградинка Благовещенского района. Погибли 51-летний мужчина и его 58-летняя супруга. Организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.