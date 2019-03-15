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Два человека погибли во время пожара в жилом доме на Алтае

По предварительным данным следствия, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае проводят доследственную проверку по факту гибели в пятницу при пожаре двух жителей Благовещенского района. Об этом сообщает в своем пресс-релизе СУ СК по региону.

"Утром 15 марта произошло возгорание частного жилого дома в селе Преградинка Благовещенского района. Погибли 51-летний мужчина и его 58-летняя супруга. Организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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