СК возбудил уголовное дело по факту крупной коммунальной аварии в Хакасии

Авария произошла 13 февраля на теплосети, принадлежащей компании "ХакТЭК". В зону отключения тепла попали 205 многоквартирных жилых домов, где проживают 16 тыс. 475 человек, и 28 соцобъектов. Последствия аварии удалось ликвидировать 15 февраля.

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва на теплосетях в Черногорске в Хакасии, который произошел в феврале этого года. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки по сообщению о нарушении теплоснабжения на объектах жилого фонда и социальных объектах в городе Черногорске Республики Хакасия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено в отношении замгендиректора теплосети и неустановленных лиц из "ХакТЭК" и ООО "Силена", организаций-собственников теплосетей и центральной котельной. Они подозреваются в оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1. ст. 238 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые знали об аварийном состоянии тепломагистрали, но не приняли мер по ее капитальному ремонту, а продолжали ее эксплуатировать.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек.