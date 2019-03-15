Более 13 тыс. человек посетили выставку "Сирийский перелом" в Барнауле

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, изъятых у террористов, побывал в Барнауле. Посетителями экспозиции "Сирийский перелом" стали 13,2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"На платформах состава представлены образцы военной техники боевиков, помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов. Экскурсии для всех желающих провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии - это офицеры, солдаты и сержанты. Следующая остановка передвижной выставки в ЦВО - Новокузнецк", - сообщил представитель округа.

Помимо жителей Алтайского края на выставку трофейного оружия приехали, преодолев почти 260 км, гости из соседней Республики Алтай - в горном регионе нет железной дороги. По словам главного специалиста Минобрнауки республики Найны Вопиловской, в делегации - активисты Российского движения школьников, Юнармии, патриотических клубов и зональных центров. "Эта акция показывает мужество и доблесть военнослужащих, которые охраняют мир", - сказала Вопиловская.

Акция стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества, с Казанского вокзала Москвы, она проходит примерно по 60 российским городам, эшелон пройдет более 28 тыс. км. Барнаул стал 23 городом на пути следования акции, приуроченной к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Сейчас вооруженные силы РФ, выполняя свой долг на территории Сирийской Арабской республики, в борьбе с международным терроризмом показывают примеры мужества и героизма, - сказал замкомандующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Павел Олексюк. Более 2,5 тыс. военнослужащих ЦВО за выполнение специальных задач <…> удостоены высоких правительственных наград, более 4 тыс. - наград Министерства обороны. То, что здесь представлено на выставке - реально захвачено у боевиков".

О выставке

В составе 20 вагонов. На выставке представлено более 500 трофеев из Сирии, на платформах установлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, боевая машина пехоты турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, а также самоходный минный трал Aardvark JSFU.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны РФ, она завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот" в Московской области.